İran, ABD'nin nükleer patlama deneme yapma niyetinden kaygılı

Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması Ön Komisyonu'nun (CTBT) 55. toplantısında konuşan Garipabadi, İran'ın uzun süredir tüm silahların ortadan kaldırılması gerektiğine ilişkin ilkeli duruşuna vurgu yaparak, 'İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nda nihai hedef olan silahsızlanmanın yanı sıra genel ve tam silahsızlanmayı sıkı ve etkili uluslararası kontrol altında destekliyor' dedi.

Nükleer silahların ve diğer nükleer patlayıcıların tüm patlayıcı testlerini durdurmanın ve bu silahların niceliksel gelişimini ve niteliksel iyileştirmesini sona erdirmenin, nükleer silahsızlanma yolunda atılması gereken ilk adım olduğuna şiddetle inandıklarını ifade eden Garipabadi, 'Bu anlaşmanın onaylanmasından yirmi yıldan fazla bir süre sonra, bu hedefe ulaşılmasının her zamankinden daha ulaşılamaz hale geldiğinden üzüntü duyuyoruz. Bu anlaşmanın hedefleri tam olarak gerçekleştirilecekse, bu hususta nükleer silahlara sahip ülkelerin taahhütleri çok önemlidir' diye belirtti.

ABD'nin silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na yönelik yıkıcı yaklaşımından üzüntü duyduklarını ifade eden Garipabadi, nükleer patlama testlerinin yapılması durumunda, yalnızca nükleer patlama testine ilişkin moratoryumun açık bir ihlali olarak görülmekle kalmayacak, aynı zamanda silahsızlanmayı ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini de ciddi şekilde zayıflatacak ve böylece uluslararası barış ve güvenliği baltalayacaktır' diye konuştu.

ABD Senato Komitesi'nin böyle bir nükleer teste hazırlanmak için 10 milyon dolarlık bir bütçeyi onaylamasından duyduğu büyük endişeyi dile getiren Garipabadi, Washington'u bu alandaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Garipabadi ayrıca Suudi Arabistan'ın Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması ile ilgili durumuna da değinerek, Riyad'ı anlaşmayı imzalamadığı için eleştirdi ve ülkeyi anlaşmayı bir an önce imzalamaya dvet etti.

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