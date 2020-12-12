Asya Öğrenciler Satranç Yarışmaları 13 ülkenin katılımıyla İran'ın evsahipliğinde düzenlenecek

14-29 Aralık tarihleri ​​arasında devam edecek olan bu yarışmalar, Ulusal Üniversite Sporları Federasyonu'nun ev sahipliğinde, İran Satranç Federasyonu'nun işbirliği ile kız ve erkek çocuklar için iki bölümde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

9 satranç oyuncusundan oluşan ülkemiz öğrencileri bu yarışmalarda Asyalı rakiplerle karşılaşacak.

Kızlar bölümünde Visal Hamediniya, Niki Nadirniya, Kiyana Arap ve Kimiya Gazia el-Şerif, erkekler bölümünde ise Mirsad Hüdaşinas, Berdiya Veysi, Sasan Ali Babayi, Ferbod Muttaki ve Halil Musevi, Asya Öğrenci Satranç Turnuvasına katılmak için Asyalı öğrencilerle karşı karşı gelmeye hazır.

Etkinliğe katılan ülkeler İran'ın yanı sıra Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Singapur, Sri Lanka, Umman, Tayland ve Lübnan'dır.

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