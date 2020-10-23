İran Erkekler Satranç Takımı Asya Şampiyonası Yarı Finaline yükseldi

İnternet ortamında düzenlenen karşılaşmalarda İran takımı Singapur takımını yenerek Yarı Finale yükselmeyi başardı.

İran takımı ilk aşamada Singapur takımını 4-0 yenmeyi başarmıştı ve ikinci karşılaşmada 2-2 berabere kalınca Yarı Finale yükselmeyi başardı.

İran takımı final karşılaşmasına yükselmek için Avustralya takımı ile yarın karşı karşıya gelecektir.

Kazakistan ve Hindistan takımları da final karşılaşması için rekabet edecektir.

İranlı kadın satranç oyuncuları çeyrek finalde Endonezya karşısında yenilerek rekabetlere veda etti.

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2012