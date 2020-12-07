İran ulusal güvenliğini ne müzakere konusu yapar ne de ulusal güvenliğinden taviz verir

Gazetecilerle sanal olarak düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, Avrupa'nın konumunu ve yeteneklerini tanımasını ve ilişkilerinin tavanını ve tabanını dikkate almasını umduklarıı ifade ederek, 'Taahhütlerini uygulamayan taraflardan biri, Avrupalı ​​taraflar olmuştur. AB'nin dış politika temsilcisi Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasından sorumludur ve Almanya gibi ülkeler, mektuplarımızda da görüldüğü gibi taahhütlerini bile yerine getiremediler' dye konuştu.

İran'ın ulusal güvenliği konusunda müzakere etmeyeceğini ve taviz vermeyeceğinin altını çizen Hatipzade, 'İran hak ve sorumluluklarının farkında ve karşı tarafın hak ve sorumluluklarını hatırlatmıştır. Maksimum baskı ile elde edilemeyen şey, diğer yöntemlerle de elde edilemez' değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki birkaç ülkenin olası görüşmelere katılma talebine değinen Hatipzade, 'Bazı ülkeler, Beyaz Saray'dan gitmekten olan bir başkanın döneminde hedeflerine ulaşmak için tüm haysiyetlerini pazarlık konusu yaptılar. Kendi halklarının paralarını birkaç günlüğüne güvenlik satın almak için harcadılar. Bugün onların endişelendiği açık. Tahran'ın bu ülkelere verdiği mesaj, İran'ın bölgede bir istikrar çıpası olduğudur. İran, bölgede tarihi bir ülke ve bir ağabey gibi başkalarının hatalarını görmezden gelmeye çalışmıştır. Ancak onların konumlarının ne olduğunu ve ne ölçüde konuşabileceklerini bilmeleri gerekiyor' diye ekledi.

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