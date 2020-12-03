Zarif: ABD ve Avrupa, KOEP’e karşı taahhütlrine bağlı olmalılar

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Forumunda konuşan Zarif, ABD’den KOEP’e dönerek iyi niyetini göstermesini ve ABD’nin ana taahhütlerine bağlı kalması durumunda İran’ın da bağlılığını göstereceğini söyledi.

Zarif, ‘’ ABD, KOEP’ten çıkmadan önceki duruma ddönebilir, bizim önerilerimiz masa üstündedir, bizim Hürmüz Barış Planımız masa üstündedir, biz elimizi komşularımızla işbirliği için uzatmışız, hepimiz bölgede bir faciayı önlemek için iyi niyetle hareket etmeliyiz. ‘’ dedi.

Zarif, bölge ve dünyanın güvenliği ve dünya barışı için uluslararası işbirliği ile ilgili, ‘’ Biz bir birimize rağmen yaşayamayız. Siz diğerlerini güvensizleştirerek, güvenlik yaratamazsınız ve güvelik içinde olamazsınız. Dünyadaki durum değişmeli. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın korona’nın 3. Dalgası ile karşı karşıya kaldığını, İran’ın ekonomik savaş ve sınırlamaların ötesi ile boğuştuğunu belirterek, ‘’ Amerika bize başka ülkelerde olan paralarımıza ulaşma izni vermiyor, bunlar Trump’ın son dönemlerinde insanlık aleyhine yapılan cinayetlerdir.

Amerika’nın İran’ın gördüğü hasarların tamamından sorumlu olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın daha önce müzakere ettiği konular için müzakere etmeyeceğini söyledi.

ABD’nin KOEP’ten ayrıldığını fakat BM’den ayrılmadığının altını çizen Zarif, ABD’nin BM Güvenlik Konseyinin bir üyesi olarak 2231 nolu karara bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Batının geçen sene Fars Körfezi ülkelerine 100 milyar dolar silah satıldığını ifade eden Zarif, batının buna son vermeye hazır olduğunu sorarak, batının Yemen savaşını desteklediğini, İsrail terörizmini desteklediğini belirtti.

İran’ın nükleer bilim insani Mohsen Fahrizade’nin terörüne değinen Zarif, bunun uluslararası kuralları çiğnemek olduğunu ve mahkum edilmesi gerektiğini ve İran’ın AB Troykasının bunu mahkum etmesini beklediğini söyledi.

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2012