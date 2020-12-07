Ekonomist'in baş editörü: Biden Nükleer Anlaşma'ya dönemlidir

Harvard Üniversitesi eski uluslararası ilişkiler uzmanı Joshi, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Biden'in Nükleer Anlaşma'ya dönüşü, iki taraf için daha geniş ve daha önemli alanlardaki müzakerelerin temeli olmalı ve Nükleer Anlaşma'nın uzun vadede sona ermesi, bölgesel güvenlik ve İran için uzun vadeli ekonomik çıkarlar ile ilgili hükümlerin durumu netleştirmelidir' diye konuştu.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'in İran'a ilişkin yaklaşımı ve yaptırımların kaldırılması hakkında da görüş bildiren Joshi, 'İran'a yönelik yaptırımları derhal kaldırmayacak olsa da, muhtemelen İran'a karşı daha az agresif bir yaklaşım sergileyecek' dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının devam etmesinin etkilerine işaret eden Joshi, 'ABD yaptırımları devam ederse bölgedeki güvenlik durumu istikrarsız kalacaktır' diye ekledi.

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