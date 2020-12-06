Nükleer Anlaşma ve Avrupa'nın çelişkili yaklaşımı

Avrupalılar, İran Nükleer Anlaşması'nın büyük bir dış politika başarısı olduğunu kabul ediyor. Onlar anlaşmanın, İran da dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerle dış ticarete devam edebilmeleri için uzun süredir kriz içinde olan bölgeyi istikrara kavuşturacağını umuyorlardı. Almanya, Fransa ve İngiltere, 12 yıl süren nefes kesen müzakerelerden sonra elde edilen anlaşmanın ana aktörleriydiler.

Ancak, ABD'nin anlaşmanın üçüncü yılında (2018) tek taraflı çekilmesi ve ekonomik yaptırımları geri getirmesi, İran'ın Batı'ya olan güvenini sarsmanın yanı sıra, Avrupalıların Washington'un baskısı altında taahhütlerinden çekilmeleri için bir bahane oldu. Trump yönetiminin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden bu yana geçen yıllarda, üç Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa), Nükleer Anlaşma'yı sürdürme ve ABD'yi bu uluslararası anlaşma kapsamındaki taahhütlerine iade etme ihtiyacından her zaman söz etmişlerdir, ancak talepleri sadece lafta kaldı.

Onlar İran'daki durumu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadılar. ABD'nin İran halkına yönelik baskısının ardından, Avrupalı ​​mali ve ekonomik kurumlar, İranlı ortaklarına olan taahhütlerinden vazgeçti ve Avrupa bankalarının İran'a ve İran dışına para transfer etmeyi reddetmesi de dahil olmak üzere ABD'nin baskısına katıldı.

Söylemeye gerek yok. Bölgesel güvenliğin Avrupa güvenliğine bağlı olduğu ve bu nedenle gelecekteki güvenliklerini garanti edenlerin Avrupalılar olduğu göz önüne alındığında, düzeni sağlayamayan ve ABD ihlalini izleyenler bu eksikliğin bedelini ödemelidir. Ayrıca şimdiye kadar önemli olmayan imzaların statüsünün ve geçerliliğinin canlanması daha aktif olmalıdır.

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