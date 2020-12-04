Zarif: Nefret dolu korona apartheid’ı durdurunuz

Zarif Twitter hesabından bunu yazdı.

Zarif mesajında TRT’nin Almanya’nın Siyonist rejimi Avrupa ülkesi statüsünde değerlendirerek hızlı şekilde korona aşısını bu rejime vermeyi planladığı ve Filistin’in de bu anlaşmanın bir parçası olmadığını dair haberin ardından, ‘’ Nefret dolu korona aparteid’i durdurunuz. ‘’ diye yazdı.

Zarif ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın İran ile nükleer anlaşma ötesinde bir anlaşma gereği sözleri ile ilgili, ‘’ Maas ve Avrupa Troykası İran ile ilgili konuşmadan bunları yapmalılar: Nefret dolu korona aparteeid’i durdurmalılar, BM Güvenlik Konseyi karı ile onaylanan taahhütlerini yerine getirip, KOEP’i çiğnemekten vazgeçmeliler, bölgedeki tahrip edici davranışlarına, Fars Körfezi ülkelerine 100 milyar dolar silah satışına ve İsrail’in terörist uygulamalarına desteğe son vermeliler.

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