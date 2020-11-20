Hatibzad, Avrupa ülkelerinin KOEP’i tam uygulamaya dönmelerini istedi

Hatibzade, 3 Avrupa ülkesinin İan’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) ile işbirliği yönündeki bildirisi ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sorumsuzca tutumu mahkum ederek, bu üç ülkeyi KOEP çerçevesindeki taahhütlerine ve Ortak Komisyonun kararlarını uygulamaya davet etti.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası kurallar çerçevesinde ve tamamen yasal ve meşru olduğunu ifade eden Hatibzade, bu faaliyetlerinin ülkelerin zati hakları çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin KOEP çerçevesindeki taahhütlerine değinen Hatibzade, ‘’ ABD’nin KOEP’ten çekilmesi ve Avrupa ülkelerinin ahde vefasızlıklarının devam etmesiyle İran KOEP’in 26 ve 36 maddeleri çerçevesinde adımlar atmıştır ve bunlar KOEP çerçevesindedir.’’ dedi.

Hatibzade, ‘’ İran her zaman karşı tarafın KOEP’i tam uyguladığı takdirde atılan adımların geri alınabileceğini ifade etmiştir. ‘’ dedi.

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2012