İran tarım ürünleri ihracatında yüzde 13'lük artış

İRNA'ya konuşan Cemam Erveneki, 'Bu yılın ilk sekiz ayında toplam tarım ürünleri ihracatı 3 milyar 842 milyon 135 bin dolar olarak gerçekleşitrken, ihracat ağırlık açısından 5 milyon 450 bin tona ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 285 bin ton ağırlığında 3 milyar 400 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır' dedi.

Ana ihracat kalemlerinin fıstık, domates, karpuz, salça, fıstık çekirdeği ve elma olduğuna dikkat çeken Cemal Erveneki, 'Bu ürünlerin toplam ağırlığı 1 milyon 518 bin ton olurken, değeri 1 milyar 312 milyon dolar olarak kayıtlra geçti. Bu rakamlar, korona krizinin komşu sınırlara getirdiği kısıtlamalar ve ekonomik yaptırımların tarım ürünlerinin ihracatını gölgede bırakamadığını göstermektedir' diye ekledi.

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