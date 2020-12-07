7 Ara 2020 08:44
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News Code: 84137693
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İran tarım ürünleri ihracatında yüzde 13'lük artış

İran tarım ürünleri ihracatında yüzde 13'lük artış

Tahran, İRNA- İran Gümrük Müdürlüğü Teknik ve Gümrük İşlerinden Sorumlu Başkanı Yardımcısı Mehrdad Cemal Erveneki, bu yılın ilk sekiz ayında (20 Mart- 20 Kasım 2020) yurt dışına yapılan tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 27, ağırlık olarak ise yüzde 27 artış yakaladığını bildirdi.

İRNA'ya konuşan Cemam Erveneki, 'Bu yılın ilk sekiz ayında toplam tarım ürünleri ihracatı 3 milyar 842 milyon 135 bin dolar olarak gerçekleşitrken, ihracat ağırlık açısından 5 milyon 450 bin tona ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 285 bin ton ağırlığında 3 milyar 400 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır' dedi.

Ana ihracat kalemlerinin fıstık, domates, karpuz, salça, fıstık çekirdeği ve elma olduğuna dikkat çeken Cemal Erveneki, 'Bu ürünlerin toplam ağırlığı 1 milyon 518 bin ton olurken, değeri 1 milyar 312 milyon dolar olarak kayıtlra geçti. Bu rakamlar, korona krizinin komşu sınırlara getirdiği kısıtlamalar ve ekonomik yaptırımların tarım ürünlerinin ihracatını gölgede bırakamadığını göstermektedir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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