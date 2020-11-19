Mazenderan’dan her gün 100 ton turunçgiller komşu ülkelere ihraç edilmektedir

Mazenderan ili Tarım Müdürlüğü yetkililerinden Hadi İzedi, IRNA’ya yaptığı açıklamada uygun mevsim şartlarından dolayı Ekim ayından bu yana her gün 20 tonluk konteynerlerle ihracat yapıldığını ve bunun bir önceki yıldan yüzde 25 fazla olduğunu söyledi.

Geçen sene ihracat miktarının günlük 800 ton olduğunu ifade eden İzedi, geçen sene toplam 150 bin ton turunçgiller ihraç edildiğini söyledi.

Mazenderan’dan en fazla Rusya ve Irak’a ihracat yapıldığını ifade eden İzedi, diğer komşu ülkelere de ihracatın gerçekleştiğini söyledi.

İzedi bu sene 240 bin ton civarında turunçgiller ihracatının yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İzedi, bu sene üretim miktarı tahminlerinin de 2.7 milyon ton olduğunu belirterek, yapılan teknik hazırlıklarla turunçgillerde az miktarda ziyanlara şahit olunacağını söyledi.

Mazenderann ili İran yüz ölçümünün yüzde 1.5’una sahip olmasına rağmen ülkenin yüzde 2.5 tarım arazisine sahiptir ve bu ilde her sene 7 mlyon ton tarım ürünleri üretilmektedir.

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2012