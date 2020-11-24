İran'da bu yıl 4.1 milyon tondan fazla elma üretimi bekleniyor

Bu yıl çekirdekli meyvelerin toplam üretim tahmininin 4 milyon 466 bin ton olup, bunun 4 milyon 120 bin tonunun elma üretimine ait olacağını kaydeden Hasani, bu yılki elma stoğunun geçen yıla göre yüzde 3 artarak 1.3 milyon ton civarında olacağını söyledi.

Ülkede depolanan elmaların bir kısmının ihraç edildiğini belirten Hasani, 'Ülkenin soğuk hava depolarında bu yıl depolanan en büyük elma miktarı yaklaşık 750 bin tonla Batı Azerbaycan ve 320 bin tonla Doğu Azerbaycan illerine ait' diye konuştu.

Hasani, önceki yılın istatistiklerine göre elma bahçelerinin yaklaşık 251 bin hektar olduğunu ve bu alanın yaklaşık 230 bin hektarının verimli bahçelerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

İran geçen yıl 740 bin ton elma ihraç etti.

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