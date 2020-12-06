İran'da 2020 yılında 2.6 milyon ton beyaz pirinç üretildi

Bu yıl dört milyon tondan fazla çeltik üretildiğini belirten Aziz Kerimi, 'Ancak 2019 yılında şiddetli yağışlar, yüzey suyunun bolluğu ve uygun koşullar nedeniyle bazı illerde pirinç ekimi yapılan alan 835 bin hektara ulaştı' diye konuştu.

Geçen yıl ülkede yaklaşık 2.9 milyon ton beyaz pirinç üretildiğini kaydeden Aziz Kerimi, 'Ülkenin toplam beyaz pirinç ihtiyacı yılda yaklaşık 3 milyon tondur. Bu yıl ekim düzeyi göz önüne alındığında yerli üretim ülke ihtiyacının yaklaşık %85'ini karşılıyor' ifadesini kullandı.

Çiftlik başına pirincin fiyatı hakkında da bilgi veren Aziz Kerimi, 'Pirinç fiyatı derecelendirmeye göre değişiyor, kaliteli pirincin Ağustos-Ekim aylarında arz açısından ortalama fiyatı %27, yüksek verimli çeşitlerde %50 artış göstermiştir. Yabancı pirinç pazarındaki sorunlar nedeniyle İran pirincinin fiyatı da dalgalandı' diye belirtti.

Pirinç üretim maliyetlerinin bu yıl yaklaşık %40 arttığını dile getiren Aziz Kerimi, 'İşin zorluğu ve pirinç ekiminin doğası gereği özellikle kuzeyde Gilan ve Mazenderan illerinde işçilik maliyetleri ve emek bedeli yüksektir' dedi.

Ekim ve hasat aşamasındaki makineleşme derecesinin artırılmasının mevcut üretim maliyetlerinin ayarlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Aziz Kerimi, 'Mevcut ürün yılında ülkede yaklaşık 326 bin hektar mekanize tarım yapıldı, bu da geçen yıla göre %12 artış demektir. Bu yıl yaklaşık 690 bin hektar alanda mekanize hasat yapıldı ve geçen yıla göre %10 artış gösterdi' değerlendirmesini yaptı.

Aziz Kerimi, 'Ülkedeki mekanize transplantasyon alanı yaklaşık 326 bin hektardır (toplam pirinç ekimi alanının %41'ine eşittir) ve mekanize hasat alanı yaklaşık 692 bin hektardır. Bu da pirinç yetiştiriciliğinde mekanizasyonun geliştiğini göstermektedir. Ülkede pirinç ekim alanları açısından 220 bin 000 hektarlık arazi ile Gilan, 214 bin hektar ile Mazenderan, 100 bin hektar ile Gülistan ve 180 bin hektar ile Huzistan ana pirinç üreticileridir. Elbette diğer 15 ilde toplam 90 bin hektar pirinç ekimi oldu. Bu yıl ülkede üretilen toplam pirincin %32'si Mazenderan ili, %26'sı Gilan, %18'i Huzistan, %15'i Gülistan'a ve %8'i ülkenin diğer illerine aitti' diye ekledi.

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