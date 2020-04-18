İran'ın pirinç üretimi 2.9 milyon tonu buldu

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aziz Kerimi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde 2016ü 2017 ve 2018 yıllarunda pirinç ekim arazisi 605 hektar civarındaydı. Bunların yüzde 70'i Gilan ve Mazenderan illerinde (427 bin hektar) yer almaktadır' dedi.

Pirinç ekim arazisinin geçen yıl %38 artarak 834 bin hektara yükseldiğini kaydeden Aziz Kerimi, 'Böylece pirinç hasadının en az yüzde 65'lik katsayısı dikkate alındığında, bu ürünün üretim miktarının 2.9 milyon tona ulaştığını söyleyebiliriz. İran İstatistik Kurumu'nun da açıkladığı kişi başına yıllık 35 kilogram tüketim olduğunu ilan ettiğine göre, bu rakam tamamen ihtiya. duyduğumuz miktardır' diye ekledi.