Yaptırımlara rağmen, İran geçen yıl 5 milyon ton temel mal satın almak için 115 uluslararası anlaşma imzaladı

İran Kamu Ticaret Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl depolama için temel mal ithalatının bir önceki yıla göre 2.5 kat arttığına dikkati çeken Talebi, 'Bu yıl pirinç, yağ ve şeker de dahil olmak üzere 50 bin ton temel mal, İran limanlarında günlük olarak boşaltıldıktan sonra destinasyonlara ulaşmak üzere yüklenip taşınacak’ diye belirtti.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu şekerin %60'ı, ham yağın %35'si ve pirincin %20'sinin İran Kamu Ticaret Şirketi tarafından sağlandığını belirten Talebi, “Tüm sorunlara ve yaptırımlara rağmen, ülkenin stratejik rezervlerini korumak ve küresel pazarı izlemek için ihtiyaç duyduğumuz malları en iyi koşullarda satın alıyoruz. 2 milyon tondan fazla pirinç, yağ ve şeker ithal edilmiştir. Bunlardan bazıları dağıtım ağında ve diğer bir kısmı da stratejik depolama için öngörülmüştür. iki milyon tondan fazla temel pirinç, yağ ve şeker malı ithal edildi’ ifadesini kullandı.

Talebi ayrıca geçen yıl temel mal taşıyan 94 geminin limanlarımıza demir atmasıyla, ülkenin limanlarındaki gemilerin demirlemesinde %140 artış yaşandığını sözlerine ekledi.