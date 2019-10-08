İran, Pirinç üretiminde kendine yeter konuma geldi

Bahşende, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ülkede yıllık pirinç ihtiyacının 3 milyon ton olduğunu belirterek, bu sene uygun hava şartları göz önünde alındığında üretim miktarının 2.9 ile 3 milyon ton olacağını ve böylelikle ülke ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

6 aylık dönemde 960 bin ton pirinç ithal edildiğini ve bunun için 1.1 milyar dolar ödendiğini ifade eden Bahşende, mevcut durumda pirinç ithalatına gerek kalmayacağı ve böylelikle her sene 1.1 milyar dolar döviz tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Son 3 yılda ekili pirinç alanının ortalama 600 bin hektar olduğunu ifade eden Bahşende bu sene bu rakamın 230 bin hektar artış ile 830 bin hektara ulaştığını söyledi.

Üretilen pirincin genelde ülkenin kuzey illerinde üretildiğini ve bu illerde hasadın tamamlandığını ifade eden Bahşende, üretilen pirincin kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

İran İstatistik Merkezi verilerine göre, İran’da pirinç tüketim miktarı 35 kg’dir ve ülkenin yıllık pirinç tüketim ihtiyacı 2.9 ile 3 milyon ton civarındadır.

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2012