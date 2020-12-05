Türkiye ve İran'da çekilen İran Hayal'i ABD festivalinde

Gilanlı şairi, yazar ve fotoğrafçı Kuruş Rençber'in oynadığı Hayal, ülkesini habersiz terk eden, sürgünde annesinin aramalarına cevap vermeyen bir adamın hikayesidir. Hayal, insanın yabancı bir ülkede dolaşmasının, kader ve evsizliğin hikayesi ve yaşamaya devam etmenin bir yolunu bulma mücadelesi, aynı zamanda anavatandan ayrılma ve gerilim içinde yaşamanın yıkıcılığının anlatımıdır.

FFTG Festivali'nin Hayal ile ilgili adaylığına ilişkin resmi açıklamasında, 'Kısa listede olmak bir onurdur. Değerlendirme kriterlerimiz çok eleştirel bir bakış açısına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu aşamaya ulaşmak kolay değil' ifadesi kullandı.

21 dakikalık Hayal adlı bu kısa film, Türkiye ve İran'da çekilerek üretildi ve resmi jüri ödüllerine ve festivalin en önemli ödülü olan FFTG Ödülleri'ne aday gösterildi.

Hamed Erib tarafından LUTUSFILM BV ve uluslararası festivallerin yönetmeni, yapımcısı ve jürisi Clemtine Ederviin ile Sika Film'in ortaklaşa ürettiği Hayal, dünya festivallerinde yarışacak.

Hayal, daha önce İtalya'nın Osetya kentindeki festival ile Fransa'nın Antakya kentindeki Antropoloji Festivali tarafından en iyi kısa film olarak seçilmişti.

FFTG Film Festivali, bu yıl 13-15 Aralık tarihleri ​​arasında New York'ta düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından film yapımcılarının katılımıyla düzenlenen festivalin bu döneminde farklı bölümlerinde 400'den fazla eser yarışacak. Hayal, FFTG festivalinin jürisi tarafından festivalin resmi bölümüne ve "Seyircinin Seçimi" festivalinin en iyi filmi ödülüne aday gösterildi.

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