27 Eki 2020 15:31
Journalist ID: 2391
News Code: 84090172
0 Persons

Canlandıranlar Aniamsyon Film Festivali'nde İran filmi en iyi film seçildi

Canlandıranlar Aniamsyon Film Festivali'nde İran filmi en iyi film seçildi

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Emir Huşeng Muin'in yönettiği 'Kurdum, Sürüyü Götürürüm' isimli çizgi film, Türkiye'de düzenlenen 8. Canlandıranlar Aniamsyon Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'ne değer görüldü.

Şimdiye kadar çıktığı 30 uluslararası sahnede 15 ödüle değer görülen ve İran Öğrenciler ve Çocuklar Düşüsel Beslenme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan bu animasyonda bilinen Kurt ve Oğlak hikayesi, oyuncak sahneleme ile çocuklar tarafından sahnelenmiştir.

Dijital animasyon olan bu eserde ana keçi, yavrularının yokluğununda ve  yalnızlığına rağmen, sinirli kurt ile karşılaşarak, ona karşı zafer elde etmeyi başarır.

8. Canlandıranlar Aniamsyon Film Festivali 16-18 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak İstanbul'da düzenlendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 15 =