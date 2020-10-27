Canlandıranlar Aniamsyon Film Festivali'nde İran filmi en iyi film seçildi

Şimdiye kadar çıktığı 30 uluslararası sahnede 15 ödüle değer görülen ve İran Öğrenciler ve Çocuklar Düşüsel Beslenme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan bu animasyonda bilinen Kurt ve Oğlak hikayesi, oyuncak sahneleme ile çocuklar tarafından sahnelenmiştir.

Dijital animasyon olan bu eserde ana keçi, yavrularının yokluğununda ve yalnızlığına rağmen, sinirli kurt ile karşılaşarak, ona karşı zafer elde etmeyi başarır.

8. Canlandıranlar Aniamsyon Film Festivali 16-18 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak İstanbul'da düzenlendi.

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