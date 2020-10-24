Erzincan 2. Uluslararası Kısa Film Festivali 'nde İran filmi ikinciliği elde etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Hilton Garden İnn Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentin sanat ve sanatçının yanında olduğunu vurgulayarak, "İnşallah Erzincan bu sektörde de hem sinema hem film çekim noktasında plato haline gelecektir. Tercih edile bilinecektir. Ben bu noktada özellikle organizatör arkadaşlarımızdan ve değerli sanatçılardan özellikle destek bekliyorum." dedi.

Festivalin başarılı ve pandemi sürecinde olabilecek en güzel şekilde yapıldığını aktaran Makas, şöyle devam etti:

"Festivalde 338 film yarıştı, bunda İranlılar var, Fransız menşeli olanlar var, kendi yerli ve milli olanlarımız var. Kazakistan'dan gelen filmlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde güzel bir çalışma yapıldı"

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki filmler, juri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, ilk üç ve jüri özel ödülünü alan filmler belirlendi.

Kazananların açıklandığı festivalde, Raşit Algül'ün yönettiği "Ronaldo" filmi birincilik ödülü alırken, İranlı Mehdi İrevani'nin yönettiği Camların Arkasında filmi ikincilik, Enis Manaz'ın yönettiği "Le periple d'abella (Abella'nın yolculuğu)" filmi de üçüncü oldu.

Jüri özel ödülünü ise Yağmur Kartal'ın yönettiği "Oyuncakçı saklı yadigarlar" filmi aldı.

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