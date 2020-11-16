İran dünyanın en büyük çimento üreticisi ülkeleri arasında

İran'ın çimento üretim kapasitesi yıllık 85 milyon ton, yerli ihtiyaç miktarı ise yıllık 65 milyon tondur. İran halihazırda dünyanın en çok çimento üreten 7 ülkesi arasında yer almaktadır.

İran Gümrük Müdürlüğü'nden geçtiğimiz Eylül ayında yapılan açıklamada, ülkemizin yılın ilk beş aylık döneminde (20 Mart- 21 Ağustos 2020 arası) 5 milyon 847 bin 201 ton ağırlığında 127 milyon 990 dolar değerinde çimentoyu 28 ülkeye ihraç ettiğini duyurmuştu.

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Afganistan, Irak, Katar, Kenya, Kuveyt, Sri Lanka, Pakistan, Ermenistan, Çin, Bangladeş ve Umman, İran'ın çimento ihracatı yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Bunlar arasında en çok çimento ihracatı sırasıyla Irak, Kuveyt ve Afganistan'a yapıldı.

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