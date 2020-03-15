Çabahar Limanı'ndan 50 bin tonluk mineral ihracatı

İRNA muhabirine konuşan Şehdadi, 'Bu yıl ilk defa Çabahar Limanı'ndan mineral, inşaat malzemeleri, tarım ürünleri ve petrol ürünleri ihracatı yaptık' dedi.

Çabahar Limanı'nın stratejik boşaltma ve yükleme cihazları, harç ve evrgilerde büyük indirimlerin uygulanması ve bu limanda aktif olan düzenli denizcilik hatlarının bulunması nedeniyle Çabahar'ın ihracat açısından iyi bir konumda olduğuna dikkati çeken Şehdadi, 'Ayrıca zengin madenler, çimento üreim fabrikaları, balıkçılık ve tarım ürünleri ihracat kapasiteleri ve kısa karayolları mesafesinni bulunması, Çabahar'ın diğer ihracat avantajlarındandır' değerlendirmesinde bulundu.

Şehdadi ayrıca Çabahar'ın bölgenin en büyük okyanus limanı olması nedeniyle bu yılki önceliklerinin ihracat olduğunu söyledi.