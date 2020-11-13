Maden sektörü üretimi yüzde 16.6 arttı

Sanayi Bakanlığının istatistiklerine göre külçe Alüminyum, çimento, çelik ürünleri, külçe çelik, Bakır Katodu ve Alüminya Pudrasının sırasıyla yüzde 53.2, 14.4, 10, 9, 8.1 ve 4.7 arttı.

Bu dönem içinde külçe Alüminyum üretim miktarı 19.2 bin ton olarak bir önceki yıla gör yüzde 53.2 artış gösterdi.

Bu dönem içinde çimento üretimi yüzd 14.4 artış ile 35 milyon 639.6 bin ton oldu.

Çelik ürünleri üretimi bu sönem içinde 11 milyon 664 bin ton olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 10 artış göstermektedir. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 10 milyon 599.1 bin ton idi.

Külçe çelik üretim miktarı bu dönem içinde 13 milyon 929.9 bin ton olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın 12 milyon 782.3 bin tonluk miktarında yüzde 9 daha fazladır.

Bakır Katodu üretimi bu dönem içinde bir önceki yıla göre yüzde 8.1 artışla 144.8 bin ton olarak gerçekleşti.

Bu dönem içinnde Alümina pudra üretimi 121.7 bin ton olarak gerçekleiti. Bu miktar bir önceki yılın 116.2 bin tonluk miktarına göre yüzde 4.7 artış göstermektedir.

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2012