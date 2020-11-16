Seul, İran'la ticari ilişkilerdeki engelleri kaldırmaya çalışmaktadır

İran-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ile bir araua gelen Yu Cang Hyan, iki ülke arasında hümaniter iş birliği mekanizmasının akti hale geldiğine işaret ederek, mevcut sorunların yakın bir tarihte çözülmesini umduklarını belirtti.

İran-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İki ülke iş birliği ve iletişiminin önemi, iş birliğinin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini gözler önüne sermektedir' dedi.

İran'ın Güney Kore'de dondurulan mal varlıkları, son aylarda Tahran-Seul ilişkilerinin önemli gündem mddelerinden biri haline gelmiş ve İranlı yetkililer defalarca İran'ın bu varlıklarının İran'a geri getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

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