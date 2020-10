İran'ın döviz kaynaklarının geri alınması için borçlu ülkelere heyetler gönderilecek

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Rabii, 'Borçlu ülkelerin performansı, İran halkının tarihi hafızasında kalacaktır. Güney Kore, ABD politikalarından etkilenerek İran halkını kendi haklarından yoksun bırakmıştır' dedi.

'Hükümet Sözcüsü olarak değil, bir İranlı olarak bazı ülkelere bugün Trump'ın uzun sürmeyecek zulmü ile birlikte olmamak, İran halkı için önemlidir diyorum' diyen Rabii, 'Güney Kore çeşitli bahanelerle İran'ın 8 milyar dolarlık mallarını geri vermekten kaçınmaktadır' diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ çatışmasına da değinen Rabii, 'Biz her daim Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, BM Antlaşması ve uluslararası yasalara vurgu yaptık. Bu krizin çözüm yolu askeri değildir. Sınır bölgelerimizde vatandaşlarımızın can ve mallarının zarar görmesinden şiddetle endişe duyuyoruz. Bu tür olayların devam etmesi halinde bütün seçenekleri dikkate alarak hareket edeceğiz. Her iki tarafı derhal şiddet ve kan dökmeye son vermeye ve müzakere ve diplomasi yolu ile uluslararası yasaların uygulanması yoluna başvurmaya çağırıyoruz' diye ekledi.

