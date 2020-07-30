Dışişleri Bakanlığı: Güney Koreli bankalar aleyhine dava ikamesi incelenmekte

Bakanlık tarafından yapıla açıklamada, bir gazetede İran’ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı iddiasının yalanlanılarak, bir çağırılmanın söz konusu olmadığı bir davetin söz konusu olduğu ifade edildi.

Görüşme sonrası Güney Kore Haber Ajansının görüşme ile ilgili temelsiz bir haber yayınladığı ve bu haberin de yalanlandığı ifade edilen açıklamada, son iki yılda İran Merkez Bankasının Güney Kore’deki kaynaklarına ulaşmanın o ülke ile ilişkilerin eksenini oluşturduğunu ve bu yönde o ülke özel temsilcisinin yanı sıra Tahran ve Seul’de onlarca görüşme gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada İran Dışişleri Bakanlığının dış ilişkileri kolaylaştırıcı olduğu ve bu ilişkiler içinde ekonomik ilişkilerin de mevcut olduğu belirtildi.

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2012