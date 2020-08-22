Dolardan uzaklaşarak ABD'nin dünya ekonomisi üzerindeki hegemonyası son bulabilir

Günümüzde ABD'nin ambargolarına maruz kalan ve hatta bu ambargolar nedeniyle yaptırım uygulanan ülkelerle ticaret yapamayan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke, Washington'un dünya ekonomisi için oluşturduğu sorun ve sıkıntıları çözmek için dolar bazlı finans ve bankacılık sistemini devre dışı bırakmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığı kanısında varmış durumda.

Çin ve ABD ekonomik meseleleri ile ilgili uzman olan Anthony Rawley'ye göre ülkeler, ABD'nin uluslararası yasa ve taahhütleri çiğneyerek ekonomik açıdan zayıfladığını görerek, bu nedenle dolardan uzaklaşmaya başlamışlardır.

Korona salgını, ABD'nin diğer ülkeler üzerindeki ekonomik baskıları, Rusya, Çin ve diğer ülkelre yönelik yaptırımlar, ülkelerle ticari gerilim, uluslararası anlaşmaların zayıflaması, küresel örgütlerden çekilme ve ABD'nin dünya ekonomisine karşı sürekli tehditler savurması, dünya ekonomisini her zamankinden daha çok, egemen olan dözviden (dolar) diğer dövizlere yöneltmiştir. Ticaret için ülkelerin birbirilerinin para birimlerini kullanması, ABD ekonomik baskısı ve ambargolarına karşı koymak için en iyi stratejidir.

Günümüz dünyasında ülkeler eğer dolar sisteminden uzaklaşarak kendi ulusal para birimleri ile ticaret edip muamelerinde doların payını düşürürlerse, ABD'nin dünya mali ve bankacılık sistemi üzerindeki hegemonyası çatlamaya başlayacak ve bu da 21. yüzyıla ABD egemenliği altında olmayan yeni bir düzen içinde ülkelerin ekonomik katılımını kolaylaştıracak.

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