Dünya Sağlık Örgütü'nün korona aşısı adayları listesinde İran'dan 8 aşı yer aldı

Twitter hesabından açıklama yapan Cihanpur, 'İran'dan 8 aşı, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayları listesinde. Diğer 8 İran aşısı da bu listeye girmenin eşiğinde' paylaşımını yaptı.

'Korona aşısını elde etmek için tüm olası stratejilerin laboratuvar üretim aşamasını geçtiğini ile getiren Cihanpur, dün de Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 aşısı adayları listesine beş İran aşısının dahil edildiğini duyurmuştu.

Korona salgınından bu yana (geçen yılın başlarında), virüsü kontrol altına almak ve ona karşı bir aşı bulmak için adımlar atılmaya başlamıştır.

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Teknoloji ve Araştırma İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rıza Melikzade de, İran'ın korona aşısının keşfi ve geliştirilmesindeki başarısının yakın olduğunu açıkladı.

Melikzade, bu projenin klinik öncesi aşamalarında olduğumuzu ve henüz insan klinik deneme aşamasına girmediğimizi kaydederek, 'Araştırmacılarımız bunu başarmak için çok çalışıyorlar. Başka bir deyişle, bu aşıyı yapma sürecini başarıyla tamamlamak için daha fazla çaba göstermeliyiz.

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki de önümüzdeki iki ila üç hafta içinde insan örnekleri üzerinde yerli olarak üretilen korona aşısının test edileceğini açıkladı.

Video konferans şeklinde düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü 67. Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan Nemeki, 'Aşı, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde tümü uluslararası standartlara uygun olarak bir insan numunesi üzerinde test edilecek ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilecektir' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish