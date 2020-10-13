İran, korona aşısının hayvanlar üzerinde başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı

İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Başkanı Muhammed Mubir, 'Korona aşısı üretim süreci İranlı araştırmacılar ve bilim adamları tarafından başarıyla tamamlandı ve bu aşının hayvan testi maymunlar üzerinde başarılı bir şekilde yapıldı'dedi;

Muhber,'İranlı araştırmacılar, son aşamalara yakın olan korona aşısını üretmek için çeşitli yöntemler kullandılar ve aşının etkinliği onaylandı ve yakında bir insan testi yapılacak'diyerek Aşı maymuna enjekte

edildikten sonra, hayvanda virüse dair herhangi iz görülmedi ve patolojide bile virüsün izi bulunamadı; insan testi izinin verilmesi için tüm belgeler Sağlık Bakanlığına sunulmuştur'diye belirtti.

Muher,korona aşısı donatılmış üretim hattı da yapılıp hazırlandı ve a insan testinin başarılı olduğu haberi ile aynı zamanda , ülke ihtiyacından daha fazla Corona aşısı üretebileceğimiz bu üretim hattının açılışı yapılacak'diye ekledi.

İran'da korona salgınının başlangıcından itibaren; Şimdiye kadar, 500 binden fazla kişiye virüs bulaştı ve bunlardan 29 bini hayatlarını kaybettiler.

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