İran’ın yerel korona aşısı yapım aşamasındadır

IRNA’ya açıklamada bulunan Melekzade, ilacı insan denemelerine az kaldığını ve araştırmacıların tüm çabaları ile bunu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Aşı yapımının neden yavaş ilerlediğini ifade eden Melekzade, bazı altyapıların olmamasından dolayı bunların yapılmasına çalışıldığını belirtti.

Bir Amerikan firması tarafında aşının bulunduğuna dair sözlere değinen Melekzade, aşının nihai olarak teyit edilmesi durumunda korona’ya zafer sağlanabileceğini söyledi.

Aşının ileri teknoloji ürüü olduğunu ifade eden Melekzade aşının daha fazla deney üzerinde denenmesi gerektiğini söyledi.

Aşı üretiminin bir ülke tarafından yapılamayacağını ifade eden Melekzade, Hiindistan, Brezilya, Çin ve hatta İran’ın aşı üretimine iştirak edebileceklerini söyledi.

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2012