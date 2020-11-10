Sağlık Bakanı: İran yapımı korona aşısının yakında insani deneylerine başlanacak

Kirmanşah'ta düzenlenen bir törende konuşan Nemeki, 'Korona virüsü çok karmaşık olmasına karşın, bitkisel ve kimyasal ilaçların üretimi ve tanı yöntemleri açısından çarpıcı gelişmelere imza attık' dedi.

Korona aşısını yapımı ile ilgili haberleri ihtiyatla ve net olarak ilan edeceklerini dile getiren Nemeki, 'Şu an 12 bilgi tabanlı İran firması korona aşısının yapımı için aktif faliyet ediyor ve biz bu alanda önde gelen ülkelerdeniz. Bu bilgi tabanlı firmalar arasında dördü iyi gelişmelere imza atarak hayvan üzerindeki deneylerine devam ediyor' ifadesini kullandı.

Bu dört şirketin yakın bir gelecekte aşı üretiminin üçüncü fazı olan inani deney aşamasına gireceklerini kaydeden Nemeki, 'Korona aşısını bu şirketlerden ön sipariş ile satın almak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda korona aşısının üretimi konusunda halkımıza iyi haberler vereceğiz' diye ekledi.

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