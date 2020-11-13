Cihanpur: İran’dan 5 aşı WHO Covid aşı listesinde yer almıştır

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Korona başladıktan sonra İran’da bu virüs için aşı çalışmaları başlamıştır.

İra Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade daha önce yaptığı açıklamada İran aşılarının insan üzerinde denenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sağlık Bakanı Said Nemeki de daha önce 2-3 haftaya kadar hazırlanan aşıların insan üzerinde denemelerinin başlayacağını bildirmişti.

Nemeki bu yöndeki çalışmaların raporlarının Dünya Sağlık Örgütüne verildiğini bildirmişti.

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