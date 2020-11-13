13 Kas 2020 19:53
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News Code: 84108888
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Cihanpur: İran’dan 5 aşı WHO Covid aşı listesinde yer almıştır

Cihanpur: İran’dan 5 aşı WHO Covid aşı listesinde yer almıştır

Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihapur, İran’an 5 aşının Dünya Sağlık Örgütünün Covid 19 aday aşılarının içinde yer aldığını bildirdi.

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Korona başladıktan sonra İran’da bu virüs için aşı çalışmaları başlamıştır.

İra Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade daha önce yaptığı açıklamada İran aşılarının insan üzerinde denenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sağlık Bakanı Said Nemeki de daha önce 2-3 haftaya kadar hazırlanan aşıların insan üzerinde denemelerinin başlayacağını bildirmişti.

Nemeki bu yöndeki çalışmaların raporlarının Dünya Sağlık Örgütüne verildiğini bildirmişti.

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