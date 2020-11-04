4 Kas 2020 16:01
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News Code: 84099033
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37. Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'ne 6 bin 571 film katıldı

37. Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'ne 6 bin 571 film katıldı

Tahran, İRNA- 37. Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'ne yerli ve yabancı 6 bin 571 film katıldı.

Bunlardan 585'i İran yapımı filmlerdne oluşurken, 4 bin 986 yabancı film de festivale gönderildi. Bunlar belgesel, hikaye, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak.

İran filmleri arasında Tahran yüzde 43 ile ilk sırda yer alırken, diğer tüm illerin payı yüzde 57 oldu.

Yabancı ülkeler arasında da Fransa 604 film ile başı çekerken, ABD 278, Hindistan 270, İspanya 257 ve Almanya 215 kısa filmle sonraki sıralarda yer aldı.

İran filmleri arasınd ise 116 film erkek yapımcılar tarafından, 29 film de kadın film yapımcılarınca yapıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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