37. Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'ne 6 bin 571 film katıldı

Bunlardan 585'i İran yapımı filmlerdne oluşurken, 4 bin 986 yabancı film de festivale gönderildi. Bunlar belgesel, hikaye, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak.

İran filmleri arasında Tahran yüzde 43 ile ilk sırda yer alırken, diğer tüm illerin payı yüzde 57 oldu.

Yabancı ülkeler arasında da Fransa 604 film ile başı çekerken, ABD 278, Hindistan 270, İspanya 257 ve Almanya 215 kısa filmle sonraki sıralarda yer aldı.

İran filmleri arasınd ise 116 film erkek yapımcılar tarafından, 29 film de kadın film yapımcılarınca yapıldı.

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