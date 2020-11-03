16. Uluslararası Direniş Film Festivaline 3 bini aşkın film rekabet edecek

Hindistan, festivale 697 eser ile katılımcı ülkelerin başında yer almaktadır. Festivale ABD’den 242, Türkiye’den 209, Brezilya’dan 193, İspanya’dan 168, İngiltere’den 127 ve İtalya’dan 117 eser ile diğer sıralarda yer almaktalar.

Festivalin Ana Yarışm bölümü İran ve diğer ülkelerin katılımıyla düzenlenmektedir. Bu bölüme son iki yılda ekrana gelen veya da önce festivale katılmayan filmler katılabilir.

Yarışma bölümü uzun metrajlı, kısa metrajlı filmler, kısa ve uzun metrajlı belgeseller, çizgi filmler ve animasyondan oluşmaktadır.

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2012