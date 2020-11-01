İran filmlerinin Avrupa'dan ABD ve Afrika'ya yarışması

Cevad Darayi’nin yönettiği Mezbahada Metamorfoz adlı film, Uluslararası Kıbrıs Film Festivali’nin ‘Altın Afrodit’ bölümüne katıldı.

Mezbahada Metamorfoz filmi, İran köylerinden birinde yaşanan bir aile anlaşmazlığını anlatıyor.

15-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlenecek olan Uluslararası Kıbrıs Film Festivali’ne koronavirüs salgının yayılması nedeniyle sadece film yönetmenlerinin katılması bekleniyor.

Uğrak filmi ABD'nin Seattle International Film Festivalinde vizyona girdi

İranlı yönetmen Siyamek Kaşif Azer'in yönettiği Uğrak filmi ABD'nin Seattle International Film Festivalinde vizyona girdi.

Seattle International Film Festivali 1-22 Kasım Tarihleri ararsında ABD'de düzenlenecek.

Bu film 77. Venedik Film Festivali'nde de Bağımsız Eleştirmenler Derneği'nden Orjinal Senaryo Ödülü'ne değer görüldü.

Roma Moda Film Festivali 9-15 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek ve Babak Karimi ödülü almak için İtalya'ya gitti.

Şehram Mokri'nin yönettiği Dikkatsiz Cinayet filmi Tokyo Felix Film Festivali'nde gösterildi.

Babek Karimi, 26. İtalyan Film Moda Festivali'nde ömür boyu sürecek sinema etkinliği için özel bir ödül alacak.

Kaptanlar Denize Tak başına girmezler Kenya Festivalinde ödül kazandı

Dünyanın en önemli spor festivallerinden biri olan bu festival, koronavirüs hastalığı salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

İranlı yönetmen Allh Kerem Rızayi'nin yönettiği 'Kaptanlar Denize Tak başına girmezler' filmi Kenya Spor Filmleri Festivali'nde En İyi Uzun Metraj Belgesel Onur Diploması aldı.

Kenya Spor Filmleri Festivali'nin üçüncü baskısı 29-31 Ekim tarihleri ​​arasında Nairobi'de yapıldı.