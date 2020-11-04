İranlı sanatçı ABD Film Festivali'nin En İyi İran Filmi Ödülü'nü kazandı

İRNA muhabirine konuşan Saadetiferd, bu festivalde jüri heyetinin oyu ile Murtaza Sebzkuba'nın yönettiği Küçük Bir Olay adlı kısa film, En İyi İran Filmi Ödülü'nü kazandığını duyurdu.

Saadetiferd daha önce de yaptığı açıklamada, dünya genelinden 30 filmin yarıştığı İtalyan bir festivalde İranlı yönetmen Murtaza Sebzkuba'nın yönettiği Küçük Bir Olay adlı filmin En İyi Film Ödülü'nü kazandığını belirtmişti.

Ünlü İtalyan film yapımcısı Mimmo Calopresti, kapanış töreninde yaptığı açıklamada, 'Ben bu filmin basitliğine hayranım. Bu filmin bu özelliği ben ve diğer jüri üyeleri için çok değerlidir' dedi.

Murtaza Sebzkuba'nın yazıp yönettiği filmin seslendirmesini Muhammed Zerbahş, İngilizce çevirisinin Aziz Rudbendi ve İtalyanca çevirisini Razi Tabıp yaptı.

Küçük Bir Olay Mayıs ayında da 4. Uluslararası ABD Film Festivali'ne de katılmıştı.

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