Dünya Voleybol Federasyonu'ndan İranlı voleybolcuya övgü

Her hafta dünyanın en iyi voleybolcusunu açıklayan Dünya Voleybol Federasyonu, bu haftaki oyuncunun İran Milli Voleybol Takımı kaptanı Said Maruf olduğunu açıkladı.

Dünya Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 'Said Maruf 10 yıla yakındır İran Milli Voleybol Federasyonu'nun beyin takımının lideri olmuş ve bu ülkeye en iyi voleybol ülkeleri arasında yer almasına katkı sunmuştur' ifadesi kullanıldı.

35 yaşındaki Maruf, İran Milli Voleybol Takımları'nda bütün yaş kategorilerinde yer aldıktan sonra halihazırda İran Milli Voleybol Takımı'nda pasör olarak oynamaktadır.

Defalarca Asya'da en iyiler arasında yer alan Maruf, Rusya ve İtalya voleybol liglerinde oynadı.

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