İran Milli Voleybol Takımı teknik direktör nihai aday ları açıklandı

Bugün düzenlenen bir törende Vladimir Alekno ile Daniel Castani arasından birinin Millilerin teknik direktörü olacağı duyuruldu.

Geçen hafta Voleybol Federasyonu Başkanı Muhammedrıza Daverzeni yaptığı açıklamada, bir Rus ve bir Arjantinli teknik direktör arasında birinin İran Milli Voleybol Takımı teknik direktörü olarak seçileceğini ilan etmişti.

İran Milli Voleybol Takımı 2021 yıında Dünya Uluslar Voleybol Ligi ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda rakipleri ile karşılaşacak.

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