Rusya: İran ile ticari iş birliğimizi sürdüreceğiz

Twitter hesabından açıklama yapan Polyanski, 'Bir kez daha yanlış yaklaşıma ve ABD'nin dünyanın polisi rolünü oynadığına tanık olmaktayız. ABD kendisini BM Güvenlik Konseyi yerine koyarak uygunsuz rol oynamaktadır. İran'la ticari iş birliğini sürdüreceğiz ve ABD bize veya başkalarına neler yapıp yapmayacağımızı söyleyecek konumda değil' ifadesini kullandı.

ABD'nin bu tür boş çabalarını durdurması gerektiğini kaydeden Polyanski daha önce de ABD'nin İran'a ilişkin poliyikalarını eleştirmiş ve bu politikaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Polyanski öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'la silah ticareti yapanlara yaptırım uygulayacakları yönündeki tehditlerine cevap olarak, 'Sayın Bakan! ABD, İran'ı kışkırtmayı ve bölgeye silah sevkiyatını durdurarak Ortadoğu'ya karkı sağlamalıdır. Yaptırım ve cezalandırma gibi sözcükleri diyalog ve iş birliği gibi kelimelerle değiştirin. Bu büyük katkı sağlayacak! ABD'yi bir kez daha saygınlaştırın!' demişti.

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