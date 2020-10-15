Rusya: Amerika, İran’ın silah ambargosunun sonlanması ile akıllıca davransın

Moskova’da haftalık basın toplantısı düzenleyen Zahareva, IRNA’nın sorusuna karşın ülkesinin 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanmasında ısrarcı olduğunu söyledi.

Ülkesinin her zaman ve kayıtsız şartsız 2231 nolu kararın ve KOEP’in uygulanmasına vurgu yaptığını ifade eden Zahareva, bu konularla bağlantılı konulardan birinin tarafların taahhütlerini yerine getirmesi ve sınırlamaların kaldırılması olduğunu söyledi.

2231 nolu kararın ve ona dahil olan silah ambargosunun gözden geçirilmez olduğunu ifade eden Zahareva, BM Güvenlik Konseyinin 2015 yılında İran aleyhinde silah kısıtlaması yapmadığını söyledi.

Zahareva, İran’ın KOEP ile ilgili müzakereler sürecinin hızlanması için bazı sınırlamaları isteğe bağlı uyguladığını belirterek, başından beri bu sınırlamaların ne zaman kalkacağının belirtildiğini söyledi.

Zahareva, İran’ın ülkesinin bir çok alanda güvenilir ortağı olduğunu belirterek, silah ambargosunun kalkması ile iki ülke arasında yeni işbirliği imkanları doğabileceğini ve bunun dikkate alınacağını söyledi.

ABD’nin tüm çabalarına rağmen İran silah ambargosunun 18 Ekim tarihinde sona erecektir.

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2012