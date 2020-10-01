1 Eki 2020 15:08
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News Code: 84061521
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Rusya: BM Güvenlik Konseyinde İran aleyhinde ambargoların geri getirilmesinin tartışması mümkün değil

Rusya: BM Güvenlik Konseyinde İran aleyhinde ambargoların geri getirilmesinin tartışması mümkün değil

Moskova, IRNA- BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanı Rusya temsilcisi Wasili Nebenziya, BM Güvenlik Konseyinde İran aleyhine ambargoların geri getirilmesi yönünde tartışma başlatılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Güvenlik Konseyinin Ekim ayında dönem başkanlığını yürütecek olan Rus temsilci, ‘’ kesin bir şekilde İran aleyhindeki ambargoların geri getirilmesi için Maşa Mekanizması tartışılmayacaktır. ‘’ dedi.

Nebenziya konseyde İran aleyhindeki ambargoların tartışılmayacağını söyledi.

ABD Kapsamlı Ortak Eylem Planınan (KOEP) çıkmasına rağmen anlaşmaya taraf ülkelerin karşı çıkmasına rağmen Maşa Mekanizmasını faal edebileceğini iddia etmektedir.

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