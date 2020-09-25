İran ve Rusya ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları geri getirme çabasının yasa dışı olduğunu belirtti

İki dışişleri bakan yardımcısı görüşmede ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları geri getirme çabasının yasa dışı olduğunu belirtti.

Görüşmenin eksen konusunun Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), onun korunması iken taraflar ayrıca ikili görüşmeler, en önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alış verişinde de bulundular.

Çarşamba gece Moskova’ya gelen Zarif, 31. Moskova ziyaretinde meslektaşı Lavrov ie ikili ilişkiler, Suriye, Afganistan ve KOP hakkında görüşmelerde bulundu.

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