25 Eyl 2020 17:52
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News Code: 84053833
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İran ve Rusya ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları geri getirme çabasının yasa dışı olduğunu belirtti

İran ve Rusya ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları geri getirme çabasının yasa dışı olduğunu belirtti

Moskova, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif ile Mokova’yı ziyaret eden yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov ile görüştü.

İki dışişleri bakan yardımcısı görüşmede ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları geri getirme çabasının yasa dışı olduğunu belirtti.

Görüşmenin eksen konusunun Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), onun korunması iken taraflar ayrıca ikili görüşmeler, en önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alış verişinde de bulundular.

Çarşamba gece Moskova’ya gelen Zarif, 31. Moskova ziyaretinde meslektaşı Lavrov ie ikili ilişkiler, Suriye, Afganistan ve KOP hakkında görüşmelerde bulundu.

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