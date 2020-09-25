Zarif: İran ve Rusya Cumhurbaşkanları iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin takipçisidirler

Moskova’da temaslarda bulunan Zarif, Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak bası toplantısında, iki ülkenin iyi ilişkileri olduğunu ve korona ile mücadelede de bu işbirliğinin iyi olması temennisinde bulundu.

Lavrov ile ulaştırma, İranlı öğrencilerinin durumu, enerji, bankacılık, ekonomik ve iki ülke ortak komisyonu hususlarında görüştüklerini belirten Zarif, iki dışişleri bakanının İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu konuda BM Güvenlik Konseyindeki tahrip edici rolü hakkında da görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

ABD’nin İran aleyhindeki uluslararası ambargoları geri getirme çabasının BM Güvenlik Konseyinde hezimete uğradığını ifade eden Zarif, bu hususta Çin ve Rusya’nın önemli rolleri olduğunu söyledi.

Lavrov ile Afganistan konusunda da görüştüklerini ifade eden Zarif, bu müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

Zarif, Rusya ile Astana süreci çerçevesinde Suriye meselesinin siyasi çözüme kavuşma çabalarının devam ettiğini belirterek, iki ülkede Suriye egemenli ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği hususunda hemfikir olduğunu söyledi.

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