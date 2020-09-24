24 Eyl 2020 17:00
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News Code: 84053103
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Zarif: İran-Rusya askeri işbirliği devam edecek

Zarif: İran-Rusya askeri işbirliği devam edecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran ve Rusya’nın bugüne kadar askeri işbirliği alanında iyi işbirliğine sahip olduklarını ve bunların devam ettiğini söyledi.

Moskova’da temaslarda bulunan Zarif, Sputnik ajansına yaptığı açıklamada, İran-Rusya’nın askeri işbirliği anlaşması ihtimaline karşın bir soruya karşın bu konuyu belirtti.

İran’ın askeri bir çok alanda kendine yeter konumda olduğunu ifade eden Zarif, ‘’ Bazı ihtiyaç duyulan alanlarda uluslararası kurallar çerçevesinde Rus dostlarımız ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak istiyoruz. ‘’ dedi.

Zarif, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in gerekli malzemelerin ticareti için ‘’ Yeşil Koridor’’ yapılması önerisinin koronalı dönemde önemli ve gerekli olduğunu belirtti.

Zarif, Dışişleri Bakanı olarak dün Moskova’ya 31. ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaret Zarif’in Rusya’ya 4. ziyaretidir.

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