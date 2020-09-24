Zarif: İran ve Rusya arasında bölgesel konularda yakın koordinasyon vardır

Moskova’yı ziyaret eden Zarif, yaptığı açıklamada, Rus meslektaşı ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) dahil bir çok konuda görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.

KOEP ile ilgili Rusya’nın son aylarda Çin ile birlikte BM Güvenlik Konseyinde en iyi tutumu sergilediklerini ifade eden Zarif, Moskova’nın bu konuda ABD karşısında liderlik üstlendiğini söyledi.

Bölgede ciddi sorunlar olduğunu ifade eden Zarif, özellikle Suriye meselesinin ciddi koordinasyon gerektirdiğini ve İran’ın Rusya ve Türkiye ile birlikte Astana sürecinde eylemlerini koordine ettiklerini söyledi.

Moskova’da Afganistan konusunun da gündeme geleceğini ifade eden Zarif, ‘’Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki müzakereler ve Taliban’ın sert tutumundan dolayı bu konu daha fazla incelenmeli. ‘’ dedi.

Zarif, İran-Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, Moskova’da ikili işbirliğinin arttırma yollarını arayacaklarını söyledi.

Fransız yetkililerinin Lübnan konusuna Rusya ile görüşmeler yapması iddialarını yalanlayan Zarif, Lübnan konusunda Fransız yetkililerle görüştüğünü düşünmediğini söyledi.

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