İran Milli Futbol Takımı Türkiye'de

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri ve yetkililerinin takipleri sonucu İran Milli Futbol Takımı üyeleri, Mali ile yapacakları hazırlık maç için bu akşam Türkiye'ye gitti.

Antalya'da hazırlık kampına katulacak Millilerimiz, Salı günü sağlık kuralları çerçevesinde ve FİFA standartları uyarınca Mali Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.

Mali'de 4 oyuncu, korona virüse yakalandıkları için maça katılmayacakları için İran-Mali maçının iptal edilmesi şüphesi doğmuştu.

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