IFC: İranlı kadın futbolcu Hosrevi için durmanın anlamı yoktur

Raporda, 19 yaşında olan Hosrevi’nin futbolu bırakması için bir çok sebebi olduğu fakat kendisinin teslim olmayarak bir çok engeli geride bıraktığını ve tarih yazdığını bildirdi.

Hosrevi, kadın futbolculara verdiği öğütte, ‘’İranlı futbolcu kızlara en büyük öğüdüm, ilerlemek için bir bahanenin olmamasıdır. Hiçbir şey bahane değildir, bir şey kazanmak istiyorsak çok çalışmalıyız. ‘’ dedi.

Hosrevi bir Avrupa takımına transfer olan ilk İranlı kadın futbolcudur ve ondan sonra Azerbaycan ve Belçika’ya da İranlı kadın futbolcular transferler gerçekleştirdi.

Küçük bir köyde dünya’ya gelen Hosrevi, 8 yaşında babasını kaybetti, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen hedefi olan futbola odaklandı ve bu yolda ilerledi.

Hosrevi 12 yaşında 14 yaş altı takımla birlikte Sri Lanka’da ilk gölünü gilelere attı ve daha sonra eksi 14, eksi 16, eksi 19 Asya Şampiyonasında 6 gol attı.

Türkiye’de Konak Spor takımında oynayan Hosrevi, burada İranlı bir futbolcu kadının nedenli başarılı olabileceğini gösterdi.

Hosrevi hedefinin dünyanın en iyi takımı ve liginde oynamak olduğunu belirterek, kendisinin Ronaldo ve Messi gibi olmasini istediğini ve hiçbir şeyin buna engel olmayacağını söyledi.

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2012