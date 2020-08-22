İtalyan ekibi, Majid Hosseini'den vazgeçmiyor

Takvim'de yer alan habere göre, İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sıklaştırdı.

20 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen Hosseini İran'ın Kerec kentinde dünyaya gelmiştir. 1,83 boyundaki oyuncu; stoper mevkisinin yanısıra sağ bek ve ön liberoda da forma giymektedir. Futbola Saipa takımında başlayan Hosseini, 2014 yılında İstiklal FC takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon Rah Ahan FC takımına kiralanan oyuncu, 2018 yılında 517 bin Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştur.

İlk sezonunda Bordo-Mavili forma ile 29 karşılaşmaya çıkmıştır. İstiklal Kulübü başkanının çıkardığı birçok zorluğun ardından Trabzonspor'a transferi gerçekleşen oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish