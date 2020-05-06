Majid Hosseini Trabsoznspor'un antrenmanına katıldı

Trabzonspor kulübünün antrenmanları bugün başladı. Oyuncular sağlık protokollerine riayet ederek gerekli testleri yaptırdıktan sonra antrenmana başladı.

Oyuncuların sosyal mesafe kuralını uygulayarak yaptığı bu antrenmana İranlı oyuncu Majid Hosseini de katıldı.

Korona nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye2de de tüm spor maçları ve futbol müsabakaları ertelenmiş durumda. Halihazırda Türkiye Süperligi'nde zirvede yer alan Trabzonspor, Hosseini ile sezonun sonunda şampiyon olmayı hedefliyor.

Son 2 yıldır Trabzonspor'da başarılı performansı ile dikkat çeken ve birçok Avrupa takımının ilgilendiği Majid Hosseini, Trabzonspor yöneticileri ile anlaşarak anlaşmasını uzattığı bildirildi.

Hosseini'nin oynadığı Trabzonspor, korona nedeniyle futbol maçlarının kapatılmasından önce Türkiye Süperliği'nde zirveye yer alıyordu.

Bordo-mavililer, Majid Hosseini'nin gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan İranlı stoperin kontratı bu sezon sona eriyor.

Karadeniz temsilcisi, Avrupa'dan da birçok kulübün radarına takılan Hosseini'yi kaybetmek istemiyor. Bunun için başarılı savunmacıya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. Trabzonspor'dan yıllık 600 bin euro alan genç oyuncunun, ücretine de zam yapılacak. Fırtına'da mutlu olan ve hak ettiği saygıyı gören Hosseini'nin bordo-mavili yönetimin teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi.