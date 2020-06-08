Majid Hosseini: Trabzonspor'la şampiyon olmayı hedefliyorum

Halihazırda Sperlig'de zirvede yer alan Trabzonbspor, Şampiyonlar Ligi'nin gelecek sezonuna katılmayı umuyor ve bu doğrultuda İranlı defans oyuncusu ile anlaşarak daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

İran Milli Futbol Takımı üyesi ve Trabzonspor oyuncusu Majid Hosseini birkaç gün önce de yaptığı açıklamada, 'Trabzonspor'un bana olan güveninin yok olmasını istemiyorum ve bu güvene iyi bir performansla cevap vermek istiyorum’ dedi.

Türk kulübü Trabzonspor, uzatma maddesini aktifleştirerek İranlı defansı Majid Hosseini'yi bir sezon daha sözleşmeli tutmayı başardı.

Bir Türk medya kuruluşuna verdiği röportajda Hosseini, Trabzonspor ile çalışmaya devam etmekten bahsederek, ‘Trabzon'da olduğum iki sezonu iyi geçirdim. Ne yazık ki, bu sezon sakatlanma nedeniyle çok fırsat kaçırdım, ancak bu gecikmeyi telafi etmeye çalışıyorum’ ifadesini kullandı.

Hosseini, ‘Bana olan güveni cevaplamaya çalışacağım ve ekibin gelecek sezonda başarısı için mücadele edeceğim’ diye ekledi.

Daha önce Hossei'nin Alman futboluna transfer edileceği yönündeki haberler medyaya yansımış, ancak Trabzonspor İranlı defansının sözleşmedeki uzatma maddesini aktive ederek Hosseini ile bir sezon daha anlaşma kararı almıştı.