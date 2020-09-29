İranlı çiftçi Türkiye, Irak ve Pakistan'a 500 ton hurma ihraç etti

İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline bağlı İranşehr ilçesinde çiftçilik yapan Temendani, ekim yptığı 40 bin hektar hurmalık alanından yıllık 2 bin ton hurma üreterek, tüketicilere sunmaktadır.

İranşehr ilçesinde yaşayan çiftçinin hurmalık alanlarında halihazırda 100 kişi hurma üretimi alanında çalışmaktadır. İranşehr ilçesinde 5 hurma türü yetişmekte ve bu açıdan bu ilçe İran'd eşsiz birk onuma sahip.

5 bin 150 hektar hurmalık alanın bulunduğu İranşehr'de yıllık 25 bin ton hurma ekilerek tüketicilere sunulmaktadır.

Hurma hasadı mevsiminde bu ilçede 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlanır.

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